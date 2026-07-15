Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Вскрытие «Хорнета» шокировало: террористы ВСУ превратили дроны в терминаторов-палачей

Вскрытие «Хорнета» шокировало: террористы ВСУ превратили дроны в терминаторов-палачей

Трофей, который не взорвался Уникальная операция по перехвату завершилась полным успехом. Беспилотник, отправленный украинскими формированиями, не разрушился при приземлении, а мягко опустился на землю под действием российских средств РЭБ.

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