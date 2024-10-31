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Жителю Чебоксар грозит до двух лет лишения свободы за отказ от медицинского освидетельствования

Жителю Чебоксар грозит до двух лет лишения свободы за отказ от медицинского освидетельствования

В Чебоксарах продолжается борьба с пьяными водителями. Сотрудникам отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции удалось задержать 37-летнего мужчину, который отказался проходить медицинское освидетельствование после попытки остановить его автомобиль Mitsubishi Lancer.

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