Жителю Чебоксар грозит до двух лет лишения свободы за отказ от медицинского освидетельствования

В Чебоксарах продолжается борьба с пьяными водителями. Сотрудникам отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции удалось задержать 37-летнего мужчину, который отказался проходить медицинское освидетельствование после попытки остановить его автомобиль Mitsubishi Lancer.
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