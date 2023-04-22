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Пожарные Московского района поздравили ветерана Великой Отечественной войны с вековым юбилеем

Тамара Михайловна Боженкова несла службу в полку противопожарной обороны Ленинграда. Личный состав Управления по Московскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу навестили и поздравили ветерана Великой Отечественной войны с днем рождения.

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