Пожарные Московского района поздравили ветерана Великой Отечественной войны с вековым юбилеем

Тамара Михайловна Боженкова несла службу в полку противопожарной обороны Ленинграда. Личный состав Управления по Московскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу навестили и поздравили ветерана Великой Отечественной войны с днем рождения.
Тамара Михайловна Боженкова несла службу в полку противопожарной обороны Ленинграда. Личный состав Управления по Московскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу навестили и поздравили ветерана Великой Отечественной войны с днем рождения.
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