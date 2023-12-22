История создания песни. Дворянский романс превратился в казачью песню

Строки прекрасного старинного романса «Не для меня придет весна» сегодня можно услышать в различных стилях, многие исполнители с удовольствием поют эту лиричную песню: группа «Любэ», Пелагея, Никита Михалков с Государственным академическим Кубанским казачьим хором и даже хор Сретенского монастыря.
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