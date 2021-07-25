Глава ГТС Украины Макогон назвал основную проблему для Киева из-за достройки Северного потока — 2

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. После запуска "Северного потока — 2" главной проблемой для Киева станет обеспечение энергетической безопасности, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.