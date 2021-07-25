Мировое обозрение

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Глава ГТС Украины Макогон назвал основную проблему для Киева из-за достройки Северного потока — 2

Глава ГТС Украины Макогон назвал основную проблему для Киева из-за достройки Северного потока — 2

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. После запуска "Северного потока — 2" главной проблемой для Киева станет обеспечение энергетической безопасности, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

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