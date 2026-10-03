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Культуромания

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Преподаватели из Кировской области победили во всероссийском конкурсе Минкультуры России

Преподаватели из Кировской области победили во всероссийском конкурсе Минкультуры России

Музыкальные педагоги из Кировской области стали победителями всероссийского конкурса Министерства культуры Российской Федерации.

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