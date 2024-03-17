Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Пять очков в одном матче помогли Артемию Панарину получить статус первой звезды игрового дня. В ночь на 17 марта в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».