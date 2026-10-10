Правительство выделит 134,1 млн Белгородской области

Белгородская область получит из резервного фонда субсидию — ₽134,1 млн. Эти деньги предназначены для покрытия потерь и затрат, которые появились из-за сбоев в электроснабжении после обстрелов в январе и феврале 2026 года.
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