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Правительство выделит 134,1 млн Белгородской области

Правительство выделит 134,1 млн Белгородской области

Белгородская область получит из резервного фонда субсидию — ₽134,1 млн. Эти деньги предназначены для покрытия потерь и затрат, которые появились из-за сбоев в электроснабжении после обстрелов в январе и феврале 2026 года.

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