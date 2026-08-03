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Юки Цунода: «Любимый фильм из детства – «Перевозчик» со Стэйтемом. Всегда нравились сцены, где дерутся голыми руками и ногами»

Резервный пилот « Ред Булл » Юки Цунода поделился мыслями о любимых фильмах. «В последнее время редко получается что-то смотреть, но «Американский снайпер» – один из моих любимых.

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