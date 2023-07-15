Неспешный разговор

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Голос Мордора: Нужны ли сейчас России переговоры с Украиной и Западом?

Голос Мордора: Нужны ли сейчас России переговоры с Украиной и Западом?

В воздухе снова появился неприятный душок переговоров о «мире». То появляется новость о том, что главы российской и американской разведок больше часа по телефону обсуждали Украину, то Анналена Бербок заявляет, что поставки оружия не мешают переговорам о мире, которые идут постоянно… Источник: ft.

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Комментарии
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Andrew Kleymenov
Никаких переговоров! Только полная капитуляция! А несогласных на занятых территориях - в Сибирь и в Заполяроье на лесоповалы и рудники.
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22 час.
Людмила Фирстова
Зачем нам в Сибири эта мразь?
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20 час.
Andrew Kleymenov
Я же написал, что на лесоповылы и в рудники. Это же всё будет происходить в спецзонах под усиленной охраной. А то у нас на Урале таких &quot;развлекушек&quot; для бандерлогов мало.
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12 час.

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