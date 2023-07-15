Голос Мордора: Нужны ли сейчас России переговоры с Украиной и Западом?

Никаких переговоров! Только полная капитуляция! А несогласных на занятых территориях - в Сибирь и в Заполяроье на лесоповалы и рудники.

Andrew Kleymenov

Я же написал, что на лесоповылы и в рудники. Это же всё будет происходить в спецзонах под усиленной охраной. А то у нас на Урале таких "развлекушек" для бандерлогов мало.