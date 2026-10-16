Президент США и ранее оговаривался, рассуждая о географии полуострова В интервью телеканалу Newsmax президент США Дональд Трамп, рассуждая о событиях 2014 года и политике Барака Обамы, сделал примечательное заявление о Крыме, сообщает РБК.
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