На Украине ужесточили правила выезда для мужчин: инвалидов не выпускают, на границе очереди (ФОТО)

На Украине ужесточили правила выезда для мужчин, перестали выпускать инвалидов и сопровождающих. На границе образовались большие очереди С вечера 29 декабря пограничники перестали выпускать мужчин с инвалидностью 3 группы и тех, кто сопровождает людей с инвалидностью.
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