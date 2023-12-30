На Украине ужесточили правила выезда для мужчин: инвалидов не выпускают, на границе очереди (ФОТО)

На Украине ужесточили правила выезда для мужчин, перестали выпускать инвалидов и сопровождающих. На границе образовались большие очереди С вечера 29 декабря пограничники перестали выпускать мужчин с инвалидностью 3 группы и тех, кто сопровождает людей с инвалидностью.