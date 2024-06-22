Новый договор Москвы с Пхеньян кардинально меняет геополитическую ситуацию. РФ, устроив военные маневры с КНДР, посадит Байдена на шпагат.

Вчера 181 прочитал Россия и Северная Корея заключили договор о стратегическом партнерстве, включающий в себя пункт о взаимной обороне, в ходе недавнего визита президента Путина в Пхеньян, которому предшествовал визит Ким Чен Ына во Владивосток в сентябре 2023 года.