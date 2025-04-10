В Еврокомиссии предложили Украине вместе "варить борщ"

Еврокомиссия сравнила процесс вступления Украины в Евросоюз с приготовлением блюда и продложила вместе "варить борщ", чтобы затем его съесть, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос на бизнес-форуме в Брюсселе.
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