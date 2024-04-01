В апреле 2024 нас ждет неизбежное. Страшное предсказание Глобы в эфире программы "Малахов". Бывший эксперт «Давай поженимся!» и одна из самых известных астрологов в России Тамара Глоба стала новым гостем шоу Андрея Малахова.
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