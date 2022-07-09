Ілон Маск Ілон Маск виходить із угоди щодо купівлі Твіттера Найбільший бізнесмен світу має намір перервати процес придбання соціальної мережі Twitter, вартість якої була визначена в 44 мільярди доларів Ілон Маск, головний виконавчий директор Tesla і один із найбагатших людей у ​​світі, заявив у п'ятницю, що припиняє процес покупки Twitter на суму 44 мільярди […] Сообщение Ілон Маск виходить із угоди з купівлі Твіттера появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.