В Петербурге благоустроят сквер имени Соловьева-Седого на Невском проспекте

Он призван увековичить наследие и память композитора В Петербурге начинается благоустройство сквера имени Соловьева-Седого на Невском проспекте – подрядная организация уже получила соответствующий ордер Государственной административно-технической инспекции, сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.
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