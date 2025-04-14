В Петербурге благоустроят сквер имени Соловьева-Седого на Невском проспекте

Он призван увековичить наследие и память композитора В Петербурге начинается благоустройство сквера имени Соловьева-Седого на Невском проспекте – подрядная организация уже получила соответствующий ордер Государственной административно-технической инспекции, сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.