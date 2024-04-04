Власти Зимбабве ввели режим бедствия из-за засухи

Президент отметил, что Эль-Ниньо вызвал тяжелую продовольственную ситуацию в стране.<strong>В Зимбабве объявили режим национального бедствия из-за засухи, которая была вызвана климатическим феноменом Эль-Ниньо, сообщил в соцсети X президент Эммерсон Мнангагва.
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