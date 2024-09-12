Американист Васильев объяснил, почему Трампу тяжело с Харрис

Насколько убедительны и конкретны были Камала Харрис и Дональд Трампа в ходе дебатов? Как изменилась риторика Трампа после того, как место Байдена заняла Харрис? И почему именно ей большинство телезрителей отдали победу в дебатах? На эти и другие вопросы в программе "События.