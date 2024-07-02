Геймерский браузер Opera GX получает крупное обновление встроенного ИИ-ассисте...

Геймерский браузер Opera GX получает крупное обновление встроенного ИИ-ассистента AriaРазработчики Opera Software выпустили масштабное обновление для своего специализированного браузера Opera GX, ориентированного на геймеров.
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