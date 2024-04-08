В МАГАТЭ сообщили, что ситуация на Запорожской АЭС стабилизировалась

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на пресс-конференции после встречи с министром энергетики Румынии Себастьяном Бурдужей заявил, что ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) стабилизировалась, но эксперты агентства еще оценивают произошедшее.