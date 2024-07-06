Посол Сербии в Ливии встретился с замглавы ливийского МИД

Возобновление работы посольства Сербии в Триполи приветствовал заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества по политическим вопросам Мохаммед Исса, 4 июля сообщает ливийский канал The Libya Observer.
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