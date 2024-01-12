«Посадка проводилась полностью в безопасных условиях»: в Международном аэропорту Кемерова прокомментировали инцидент с самолетом из Сочи

В соцсетях появилась информация о том, что пассажиров высадили за пределами посадочной полосы. Как рассказал «Вести-Кузбасс» Иван Крапчетов, директор по производству, уже после посадки при развороте на полосе лайнер занесло.
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