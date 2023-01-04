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Иностранные наемники убили трех военных ВСУ на блокпосту в Снигиревке Николаевской области

Представитель российских силовых структур со ссылкой на высокопоставленного украинского военнослужащего сообщил, что пьяные иностранные наемники ВСУ убили трех украинских военнослужащих на блокпосту.

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