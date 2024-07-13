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Спички - не игрушка

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В стиле "А нас за шо?": Украинка устроила скандал после встречи с ФСБ

В стиле "А нас за шо?": Украинка устроила скандал после встречи с ФСБ

Не прошедшая проверку украинка жалуется на длительное ожидание вылета и условия в зале отказников, где по её словам, не убирают, не предоставляют матрасы, и люди вынуждены спать на стульях, а дети играть на полу.

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