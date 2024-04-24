"Учитывает интересы жителей". Политики оценили отчет Виктора Томенко о работе за год

24 апреля губернатор Алтайского края рассказал, как развивался и каких успехов добился регион в 2023 году Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не стал ничего скрывать и приукрашивать в своем отчете о работе правительства региона за 2023 год, рассказали местные политики.