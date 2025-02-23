Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что жесткая риторика новой администрации США во главе с Дональдом Трампом относительно Киева спровоцирована некорректным поведением украинского лидера Владимира Зеленского.
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