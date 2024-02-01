Госдума 1 февраля рассмотрит обращение к Конгрессу США по Ил-76

В начале февраля текущего года Государственная дума рассмотрит обращение к Конгрессу США по вопросу крушения Ил-76 в Белгородской области, заявил председатель Госдумы Федерального собрания Вячеслав Володин.
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