Трейлер сериала о «Брауне» с Киану Ривзом и Дженсоном Баттоном

Вышел трейлер к сериалу «Браун»: невозможная история «Формулы-1». Ведущим четырехсерийного проекта стал актер Киану Ривз, в съемках приняли участие главные действующие лица победного сезона-2009: чемпион мира Дженсон Баттон, его напарник Рубенс Баррикелло, руководитель команды Росс Браун и другие личности из мира «Формулы-1» – в частности, Кристиан Хорнер, руководитель «Ред Булл», главного конкурента «Брауна».
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