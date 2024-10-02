NYT: битва за Угледар приближается к логическому завершению

Долгая битва за разрушенный украинский город близится к внезапной развязке © AP Photo / Mstyslav Chernov Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Угледар, служивший оплотом обороны ВСУ, рискует пасть под натиском российских войск, пишет обозреватель NYT.
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