Нефть растёт на фоне обострения войны США и Ирана

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). 31 августа и 1 сентября нефтяные котировки демонстрируют уверенный рост на фоне нового обострения конфликта между США и Ираном.
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