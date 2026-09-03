Юрист Леер: Армении сложно будет найти покупателей на рынке ЕС

Президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер в беседе с газетой «Известия» прокомментировал решение Брюсселя освободить от пошлин около 80% армянского экспорта в Европейский союз (ЕС).