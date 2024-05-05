Новая статья: Он вам не силикон! Часть третья: через нанотрубки к волшебным п...

Новая статья: Он вам не силикон! Часть третья: через нанотрубки к волшебным пузырькамМаксимилиановский доспех, появившийся в германских землях в начале XVI века, стал венцом мастерства средневековых бронников, обеспечивая защиту не только от холодного оружия, но и от пуль ранних аркебуз.