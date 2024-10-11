В городе Амурске проведен III Форум предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников 5 октября принял участие в III Форуме предпринимателей «Мой бизнес.
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