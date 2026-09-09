Первый в истории этап Формуле 1 в Мадриде будет экстремальным

Первый в истории этап Формуле 1 в Мадриде будет экстремальнымF1В ближайший уик-энд, 11-13 сентября, Формула 1 впервые приедет на новый автодром Мадринг, который примет Гран При Испании.
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