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Первый в истории этап Формуле 1 в Мадриде будет экстремальным

Первый в истории этап Формуле 1 в Мадриде будет экстремальнымF1В ближайший уик-энд, 11-13 сентября, Формула 1 впервые приедет на новый автодром Мадринг, который примет Гран При Испании.

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