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Формула-2. Испания. Мията выиграл 1-ю гонку, Камара – 6-й, Мини – 9-й, Цолов сошел

Пилот «Хайтека» Ритомо Мията выиграл спринт «Формулы-2» в Мадриде. Победа стала для японца первой для японца в чемпионате.

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