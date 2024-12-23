Специя – Мантова – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Серия Б Италия, 26 декабря 2024

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В четверг, 26 декабря, сыграют Специя и Мантова в рамках Серии Б Италии. Смотреть трансляции топовых матчей БЕСПЛАТНО Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.