Простые способы преображения интерьера

А кто-то заметил, как быстро в этом году пролетела зима? Мы уже давно убрали елку в кладовку, достали из дальнего шкафа весенние куртки, пальто и приготовились выходить на улицу в белых кроссовках и без шапки.
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