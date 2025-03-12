Юрист Адамс объяснил, что грозит россиянам за грязные номера авто весной

Водитель несет ответственность за то, чтобы регистрационные знаки его автомобиля были в надлежащем состоянии и читались без затруднений, что закреплено в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии