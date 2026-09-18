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Новости Омска

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На Чукотке 100%-ная явка на выборах

На Чукотке 100%-ная явка на выборах. Как сообщают СМИ, в селе Нутэпэльмен живет 171 человек. Сегодня, в первый день выборов, все избиратели этого населенного пункта уже проголосовали.

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