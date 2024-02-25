Организатор жестокой расправы над русским мужчиной мигрант оказался арестован в Иваново. Справедливость восторжествовала только после того, как история обрела большую огласку.
ОТВЕРТЕТЬСЯ НЕ ВЫШЛО: МИГРАНТЫ ПРОЛОМИЛИ ГОЛОВУ РУССКОМУ И ТЕПЕРЬ - ПОД АРЕСТОМ
Комментарии
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Александр Денисов
Следователей под суд, заявление прокурору по надзору(как он нынче зовется не знаю), за соучастие в терроризме против гражданского лица.
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5 час.
radiofree RF
Что-то я не верю,что много дадут.Может года 3 не больше,у нас суд самый гуманный,главное,что не убил.
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5 час.
dmitriev4141 дмитриев
Гуманный Фрунзенский суд , после изменения статьи понёс наказание ? Забыл - судья неприкасаемый, по поводу расценок на двери ,. хорошее предложение.
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1 час.
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