ОТВЕРТЕТЬСЯ НЕ ВЫШЛО: МИГРАНТЫ ПРОЛОМИЛИ ГОЛОВУ РУССКОМУ И ТЕПЕРЬ - ПОД АРЕСТОМ

Александр Денисов Следователей под суд, заявление прокурору по надзору(как он нынче зовется не знаю), за соучастие в терроризме против гражданского лица.

radiofree RF Что-то я не верю,что много дадут.Может года 3 не больше,у нас суд самый гуманный,главное,что не убил.