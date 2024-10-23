Моральные ценности подвержены сезонным колебаниям

Людмила Полищук

Пытаются снять ответственность человека за принятие собственных решений: ветер подул с другой стороны, ворона каркнула не вовремя, туча налетела, разве можно в это время принять разумное решение? Множат русофобию - это ворона виновата, каркает и каркает без передыху. А на самом деле переохлаждение наступает от ледяных сердец и нездравого разума англосаксов, у которых осталось одно удовольствие - манипулировать всеми...