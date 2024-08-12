Более 2 тонн гуманитарной помощи отправили в Курскую область из Балашихи

В Курскую область из городского округа Балашиха передали более двух тонн гуманитарного груза. Это генераторы, бытовая техника, продукты, почти три тысячи литров бутилированной воды и другие необходимые вещи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии