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Серебряков об отстранении России: «Когда нас вернут, мы должны быть в полной боеготовности, чтобы доказать, что те люди были неправы, и что мы лучшая сборная мира»

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков высказался о возможном возвращении сборной России на турниры. – Что пожелаешь российскому хоккею и футболу в предстоящем году? – И хоккею, и футболу хочу пожелать возвращения на международную арену.

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