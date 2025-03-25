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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Товарищеские матчи. Беларусь в гостях у Азербайджана, Швеция примет Северную Ирландию, Швейцария против Люксембурга

Также во вторник Швеция примет Северную Ирландию, Швейцария – Люксембург. Товарищеские матчи Азербайджан – Беларусь Дата проведения 25 марта, 20:45, «Банк Республика Арена» Онлайн матча   Швеция – Северная Ирландия Дата проведения 25 марта, 21:00, «Френдс Арена» Онлайн матча   Швейцария – Люксембург Дата проведения 25 марта, 22:45, «Кибунпарк» Онлайн матча ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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