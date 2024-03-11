В Сети всплыл удаленный пост Александра Реввы, который он написал после начала СВО РФ в Украине. Шоумен не только осудил решения Кремля, но и получил слова благодарности в комментариях от украинцев.
В Сеть попал удаленный пост Александра Реввы: “Убрать с экранов и премий!!!”
Комментарии
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Владимир Карпов
Похоже, что наш Гарант пока что своим бездействием "гарантирует" всю эту пошлятину ...!!!
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12 час.
Леонид Новосельцев
на кол ревву
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5 час.
А
Анатолий
Бастрыкин хорохорился не так давно типа все уехавшие артисты в случае возвращения ответят по закону. И где сейчас этот Бастрыкин? Ну вернулся ублюдок Рева. Ау, Бастрыкин!! Ты где?? Выходи на свет божий выполняй свои обещания.
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3 час.
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