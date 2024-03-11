В Сеть попал удаленный пост Александра Реввы: “Убрать с экранов и премий!!!”

Похоже, что наш Гарант пока что своим бездействием "гарантирует" всю эту пошлятину ...!!!

А

Анатолий

Бастрыкин хорохорился не так давно типа все уехавшие артисты в случае возвращения ответят по закону. И где сейчас этот Бастрыкин? Ну вернулся ублюдок Рева. Ау, Бастрыкин!! Ты где?? Выходи на свет божий выполняй свои обещания.