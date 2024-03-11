TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

745 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • терентьев валерий
    Морду искарежы😀ло?Что произошло с л...
  • Степан Капуста
    Тоже прививалась вакциной Pfizer? Сами американские эксперты заключили, что привитые этой вакциной в течение нескольк...Стала известна ве...
  • Анатолий
    Бастрыкин хорохорился не так давно типа все уехавшие артисты в случае возвращения ответят по закону. И где сейчас это...В Сеть попал удал...

В Сеть попал удаленный пост Александра Реввы: “Убрать с экранов и премий!!!”

В Сеть попал удаленный пост Александра Реввы: “Убрать с экранов и премий!!!”

В Сети всплыл удаленный пост Александра Реввы, который он написал после начала СВО РФ в Украине. Шоумен не только осудил решения Кремля, но и получил слова благодарности в комментариях от украинцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Карпов
Похоже, что наш Гарант пока что своим бездействием &quot;гарантирует&quot; всю эту пошлятину ...!!!
Ответить
12 час.
Леонид Новосельцев
на кол ревву
Ответить
5 час.
А
Анатолий
Бастрыкин хорохорился не так давно типа все уехавшие артисты в случае возвращения ответят по закону. И где сейчас этот Бастрыкин? Ну вернулся ублюдок Рева. Ау, Бастрыкин!! Ты где?? Выходи на свет божий выполняй свои обещания.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх