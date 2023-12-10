Золотые кладовые, синагога и хребет Таракташ: какие места «денежной силы» есть в Крыму

Энергия денег очень серьёзная штука. Одни впадают в полную зависимость от неё, другие пытаются ею повелевать… Но только немногие, в полной мере понимая, какая сила сконцентрирована в деньгах, этой энергией управляют.
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