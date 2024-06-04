Западные союзники Украины всё чаще приходят к выводу, что эта страна не имеет ничего общего с демократией.

ФОТО: FREEPIK.COM ВОЕНКОР СТЕШИН: "ГОТОВА ОСНОВА ДЛЯ СМУТЫ В РОССИИ С ПОМОЩЬЮ МИГРАНТОВ. ИХ КРИТИЧЕСКОЙ МАССЫ" Военный корреспондент Дмитрий Стешин в беседе с Царьградом объяснил, какие манипуляции против нас использует "коллективный Запад".