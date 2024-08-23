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Царьград

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Экс-боец ВСУ призвал армию Украины воевать против отдающих приказы в Киеве

Экс-боец ВСУ с позывным "Борзый", воюющий на стороне России, призвал армию Украины "собраться и воевать" против отдающих приказы в Киеве - против тех, "которые говорят, что будут воевать до последнего украинца".

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