Статистика: новосибирская промышленность в июне-2026 совершила рывок

По данным Новосибирскстата на 23 июля, июнь стал по-настоящему прорывным месяцем: предприятия Новосибирской области произвели продукции на 7,5% больше, чем в июне 2025-го, а по сравнению с маем этого года рост и вовсе взлетел на 14,3%.