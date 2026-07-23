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Вечерний Новосибирск

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Статистика: новосибирская промышленность в июне-2026 совершила рывок

Статистика: новосибирская промышленность в июне-2026 совершила рывок

По данным Новосибирскстата на 23 июля, июнь стал по-настоящему прорывным месяцем: предприятия Новосибирской области произвели продукции на 7,5% больше, чем в июне 2025-го, а по сравнению с маем этого года рост и вовсе взлетел на 14,3%.

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